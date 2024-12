Le ministre de la sécurité et de la protection civile était l’invité de l’émission “On fait le point” le mercredi 18 décembre 2024, sur la télévision nationale. Bachir Diallo a largement évoqué l’entretien dont bénéficie la Police nationale depuis l’avènement du CNRD.

“Les policiers guinéens n’ont jamais été mieux habillés que maintenant. Et c’est reconnu”, a martelé le ministre de la sécurité et de la protection civile, défiant quiconque qui peut prouver le contraire.

“Je vous défie, sortez ici, si vous voyez des policiers mal habillés, venez me voir. Les policiers guinéens n’ont jamais été mieux habillés que maintenant. Je sais, l’habillement, ce n’est pas dans l’investissement, c’est dans les dépenses de biens et services. L’alimentation des policiers, c’est dans ça. L’entretien et la maintenance, c’est dans ça. Mais, je vous le dis en connaissance de cause, aujourd’hui, le policier guinéen, il est aussi bien habillé que les policiers de la sous-région.”

Pour ce qui est des infrastructures, Bachir Diallo affirme que la Police guinéenne n’a rien à envier aux infrastructures de la sous-région. « Je sais qu’il y a eu quand même un léger mieux, mais je dis, il y a une certaine particularité parce que j’ai fait la remarque”, a-t-il soutenu.