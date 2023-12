Suite à l’explosion au dépôt d’hydrocarbures à Kaloum ayant causé 14 morts et beaucoup de dégâts matériels, selon le bilan provisoire, la Haute autorité de la communication (HAC) a exprimé sa compassion et sa solidarité aux familles endeuillées et aux médias impactés. (Communiqué)

La Haute Autorité de la Communication ( HAC) a appris avec une immense tristesse les pertes en vies humaines, des cas de blessés graves et des dégâts matériels importants enregistrés à la suite d’un incendie survenu dans la nuit du dimanche, 17 au lundi 18 Décembre 2023, au dépôt central d’hydrocarbures de la Société Guinéenne des Pétroles (SGP) sis à Coronthie, dans la Commune de Kaloum.

En cette douloureuse circonstance, la Haute Autorité de la Communication (HAC) présente ses condoléances les plus émues aux familles des victimes, aux citoyens impactés, au Peuple de Guinée et souhaite un prompt rétablissement aux blessés.

La Haute Autorité de la Communication(HAC) encourage toutes les bonnes volontés à apporter leur soutien aux sinistrés y compris les radios 7 SUR 7 FMet NOSTALGIE GUINEE impactées par cet incident tragique.

La Haute Autorité de la Communication salue les efforts déployés par le Président de la Transition, Colonel Mamadi Doumbouya, son gouvernement, les Forces de défense et sécurité ainsi que les citoyens guinéens volontaires rassemblés dans un élan de solidarité agissante.

La Haute Autorité de la Communication