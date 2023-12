Selon les dernières informations, après la fermeture temporaire survenue hier lundi 18 décembre, la majorité des agences UBA ont rouvert leurs portes aujourd’hui mardi 19 décembre. Cette nouvelle vient rassurer les clients qui avaient été affectés par cette fermeture inattendue.

Cependant, il est important de noter que l’agence située dans Kaloum restera fermée jusqu’à nouvel ordre. Cette mesure de précaution vise à assurer la sécurité des clients et du personnel dans cette zone spécifique.

Les clients sont encouragés à utiliser les services digitaux qui sont opérationnels 24h/24 pour effectuer leurs opérations bancaires en toute sécurité et simplicité : GAB, Mobile App, Internet banking, Leo et Bank to Wallet.

Ils peuvent aussi se rendre dans les agences les plus proches qui sont Madina, Kipé, Kagbelen.

L’équipe d’assistance clientèle reste disponible pour répondre à toute question ou préoccupation.

Appel : 669 797 977 / 629 463 696

WhatsApp : 610 10 10 58 / 610 10 10 59

Email : [email protected]

La banque s’excuse pour les désagréments causés par cette interruption et réaffirme son engagement à garantir la sécurité de ses clients et de son personnel.

Puisse Dieu nous garder tous ainsi que nos proches sains et saufs.

Paix à l’âme des disparus et prompt rétablissement aux blessés.