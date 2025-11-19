Publireportage – Président du Groupe UBA, M. Tony O. Elumelu, CFR, poursuit une tournée panafricaine majeure visant à consolider les relations institutionnelles, stimuler la croissance économique et renforcer la présence stratégique de UBA sur le continent.

Cette tournée, jalonnée d’étapes clés — Kenya, Zambie, Mozambique, République du Congo et République Démocratique du Congo — illustre la vision du Groupe : bâtir des partenariats solides pour transformer durablement l’Afrique.

ÉTAPE 1 – Kenya : Renforcer les partenariats institutionnels À Nairobi, M. Elumelu a rencontré Son Excellence William Ruto, Président de la République du Kenya, pour discuter d’infrastructures, d’énergie et d’autonomisation économique.

Le Président Ruto a salué le rôle de UBA, rappelant la contribution de 150 millions USD au programme d’infrastructures routières.

Lors d’une session stratégique avec les dirigeants de UBA Kenya, le Président du Groupe a présenté une vision ambitieuse : faire du Kenya le hub technologique et d’innovation du Groupe, en s’appuyant sur le dynamisme numérique du pays.

ÉTAPE 2 – Zambie : Accélérer la croissance et l’innovation

En Zambie, M. Elumelu a été reçu par Son Excellence Hakainde Hichilema, Président de la République. Les échanges ont porté sur l’énergie, le secteur minier et l’inclusion financière.

Il a mis en avant l’impact de la Tony Elumelu Foundation, qui a soutenu 350 entrepreneurs zambiens, créant plus de 16 500 emplois.

Avec le Conseil d’Administration et les membres du Comité d’Excécution de UBA Zambia, il a encouragé l’innovation locale, l’automatisation et une culture de performance visant à faire de la Zambie un centre d’excellence régional.

ÉTAPE 3 – Mozambique : Consolider la transformation inclusive

À Maputo, M. Elumelu a été chaleureusement accueilli par l’équipe de UBA Mozambique avant d’être reçu par Son Excellence Daniel Chapo, Président du Mozambique.

Les discussions ont porté sur l’agriculture, l’énergie, le tourisme et l’inclusion financière.

Au Radisson Blu, il a animé une session stratégique avec les dirigeants, saluant la cohésion des équipes, l’innovation locale et la révision salariale récente comme des leviers importants de motivation et de performance.

ÉTAPE 4 – République du Congo : Un engagement renouvelé au cœur de l’Afrique centrale

À Brazzaville, la délégation a été accueillie avec une atmosphère chaleureuse et festive — un moment marqué par une anecdote devenue mémorable lorsque l’un des collaborateurs a lancé un « Obrigado !» par réflexe après l’étape du Mozambique.

Accueils institutionnels de haut niveau

Réunion avec Christian Yoka, Ministre des Finances, pour renforcer la présence de UBA dans le pays.

Audience avec Son Excellence Denis Sassou-Nguesso, Président de la République, qui a proposé un terrain stratégique pour la construction du futur siège de UBA à Brazzaville.

Lors du déjeuner officiel, M. Elumelu a mis en avant l’impact de la TEF, qui a déjà financé 100 entrepreneurs congolais.

Session stratégique avec UBA Congo

Au Hilton Hotel, les discussions ont porté sur :

· les ambitions de croissance,

· l’innovation locale,

· l’automatisation,

· et le positionnement de la filiale comme centre d’excellence.

Brazzaville a laissé une impression forte :

une promesse d’avenir, de croissance et de collaboration durable.

ÉTAPE 5 – République Démocratique du Congo : Une vision élargie pour un marché continental

À Kinshasa, M. Elumelu a été reçu par Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, Président de la RDC, au Palais de l’Union Africaine.

Engagements clés annoncés

Soutien accru de UBA dans le développement des infrastructures, particulièrement dans le secteur de l’énergie.

Volonté d’implanter UBA dans toutes les provinces du pays.

Nomination d’un Directeur général congolais et entrée de neuf Congolais au Conseil d’administration de UBA RDC.

Renforcement du financement entrepreneurial via la TEF, avec 350 entrepreneurs congolais déjà formés et financés — et près de 1 000 soutenus au total depuis plusieurs années.

Lors des réunions avec le Conseil d’administration et les équipes de UBA RDC, le Président du Groupe a insisté sur :

l’excellence opérationnelle,

la proximité client,

l’importance d’un secteur privé fort,

et la philosophie de l’Africapitalisme, selon laquelle « personne ne développera l’Afrique à notre place ».

Une tournée panafricaine porteuse d’impact et de vision

Du Kenya à la RDC, en passant par la Zambie, le Mozambique et le Congo-Brazzaville, la UBA Africa Tour a démontré l’engagement du Groupe à :

· soutenir les gouvernements dans leurs programmes de transformation,

· développer l’entrepreneuriat local,

· faire émerger des centres d’excellence dans chaque région,

· investir dans les talents africains,

· et bâtir un réseau bancaire continental solide et intégré.

Une conviction commune s’impose :

L’avenir de l’Afrique dépend de ses partenariats, de son innovation et de la volonté de ses leaders à transformer le continent.

La tournée se poursuit, illustrant chaque jour la vision portée par UBA :

Unir, transformer et propulser l’Afrique vers un avenir prospère.