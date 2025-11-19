Après plusieurs interpellations du Conseil national de la transition (CNT) concernant le versement de sa contribution financière au Projet Simandou, la société Baowu Resources West Africa SA est finalement sortie de son silence. Dans un communiqué publié le 17 novembre 2025, une semaine après le lancement officiel de l’exploitation du minerai, l’entreprise chinoise apporte des clarifications sur la fameuse contribution de 99 millions de dollars.

Baowu commence par rappeler son “engagement constant en matière de transparence et de bonne gouvernance”, ainsi que sa “profonde gratitude” envers la République de Guinée pour la qualité de la collaboration entretenue ces trois dernières années. L’entreprise assure rester déterminée à développer Simandou “de manière responsable et durable, dans l’intérêt supérieur du peuple guinéen”.

Les 99 millions auraient été versés… mais pas directement au Trésor

Selon Baowu, l’ensemble des contributions initiales prévues dans les accords — dont les 99 millions de dollars — a déjà été injecté depuis le 19 juin 2024, date du closing financier. Ces fonds auraient été versés directement aux sociétés holding et sociétés de projet chargées de la construction des infrastructures ferroviaires, portuaires et minières.

L’entreprise précise que l’intégralité des contributions de Baowu et de son partenaire Winning Consortium Simandou (WCS) est restée à la disposition de ces entités pendant les dix-sept derniers mois, et a servi exclusivement “à l’exécution opérationnelle des travaux”. Une stratégie qui, selon elle, a permis d’éviter tout ralentissement dans l’avancement du chantier.

Pourquoi le Trésor public guinéen n’a-t-il pas encore reçu l’argent ?

Baowu affirme comprendre que la République de Guinée, à travers le Comité stratégique de Simandou, n’avait pas encore accepté d’encaisser la contribution des 99 millions, estimant que certains préalables contractuels n’étaient pas totalement remplis avant le début effectif des opérations.

Désormais, avec l’achèvement des infrastructures essentielles et le lancement officiel de l’exploitation, Baowu indique que la Guinée peut autoriser le versement au Trésor public. Les entreprises impliquées disent être prêtes à effectuer le paiement dès qu’elles recevront les coordonnées bancaires du compte du Trésor.

Baowu et WCS assurent rester “pleinement disposées” à exécuter le transfert dans le strict respect des procédures et des obligations contractuelles. L’entreprise réaffirme enfin sa volonté de contribuer de manière “constructive, responsable et transparente” à la réussite du Projet Simandou.