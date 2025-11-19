La troisième journée de négociations entre l’intersyndicale de l’éducation — composée de la Fédération Syndicale des Professionnels de l’Éducation (FSPE), du Syndicat National de l’Éducation (SNE) et du Syndicat Libre des Enseignants et Chercheurs de Guinée (SLECG) — et le gouvernement s’est tenue ce mercredi 19 novembre 2025, au siège du ministère du Travail et de la Fonction publique.

Placée sous l’égide du Conseil National du Dialogue Social (CNDS), la rencontre a essentiellement porté sur les onze points du cahier de revendications, avec en tête de liste le statut particulier des enseignants.

Aboubacar Diesto Camara, secrétaire général adjoint chargé de la communication du SNE, a détaillé les conclusions des échanges :

« Nous avons attendu 19 ans depuis 2006 pour ce statut. Attendre jusqu’à mardi n’est donc pas un serpent de mer. Nous patienterons jusqu’à mardi : nous viendrons avec des arguments solides contre les contre-propositions du gouvernement, et nous apporterons également une décision. Cette décision reflétera les ressentis de la base, et nous n’allons pas tergiverser. Si la fumée blanche ne sort pas d’ici mardi soir, ce sera notre dernière rencontre. Nous avons demandé à la partie gouvernementale de réunir tous les arguments afin que, mardi, nous puissions enfin obtenir un “oui” concernant notre statut particulier », a-t-il souligné.

Selon lui, la décision finale sera directement dictée par la base syndicale.

Après quatre heures de débats sans parvenir à un consensus, plusieurs syndicalistes ont quitté la salle à 17h40, entraînant une suspension de la rencontre pendant environ 30 minutes. Pour l’intersyndicale, le point non négociable demeure le statut particulier.

« Le point nodal et fondamental reste le statut particulier. Lorsque nous avons abordé les autres points, nous ne les avons qu’effleurés », a insisté Aboubacar Diesto Camara.

Parmi les points secondaires figure le déblocage des salaires des enseignants suspendus depuis 2023. Sur ce dossier, le syndicat affirme avoir obtenu un premier accord :

« Cette décision a été partiellement actée par la partie gouvernementale. Tous ceux qui étaient en situation de classe et qui sont toujours en vie verront leur salaire débloqué. Pour les cas de substitutions ou de doublons, les situations seront étudiées progressivement. Pour l’instant, le principe du déblocage des salaires pour tous ceux qui sont en activité est acquis. »

En revanche, les discussions sur l’intégration sans condition des enseignants contractuels non retenus n’ont pas abouti à une avancée majeure.

« Des échanges ont eu lieu, mais aucune compréhension totale n’a été trouvée. Plutôt que de nous disperser sur un point qui ne concerne pas l’ensemble des enseignants, nous avons décidé de concentrer tous nos efforts sur le statut particulier avant d’aborder les autres sujets », a précisé l’intersyndicale.

Alors que l’ultimatum fixé à mardi approche, l’intersyndicale maintient une posture ferme. Le gouvernement dispose de quelques jours pour formuler une réponse satisfaisante, sous peine de voir les syndicats déclencher une grève illimitée.