Après la large victoire d’Alassane Ouattara à la présidentielle — réélu avec plus de 89 % des voix — la Côte d’Ivoire se prépare désormais pour les élections législatives prévues le 27 décembre. La Commission électorale indépendante (CEI) a rendu publique, ce mardi 18 novembre, la liste provisoire des candidats autorisés à concourir.

Selon des informations relayées par Rfi, 1 141 candidatures ont été validées, après le retrait ou l’invalidation de 272 dossiers pour désistement ou non-conformité avec la loi électorale.

Le parti au pouvoir, le RHDP, sera présent dans presque toutes les circonscriptions, avec plus de 200 candidats, parmi lesquels une vingtaine de membres du gouvernement. Figurent notamment sur la liste :

Tiémoko Meylet Koné, vice-président, candidat à Tafiré ;

Robert Beugré Mambé, Premier ministre, candidat à Songon ;

Téné Birahima Ouattara, ministre de la Défense, en lice à Abobo.

Face au RHDP, le PDCI-RDA, principal parti d’opposition, présente un peu plus d’une centaine de candidats, notamment dans son bastion de Cocody, où il mise sur le maire Jean-Marc Yacé. En revanche, à Yopougon, le PDCI devra se passer de son allié habituel : le PPA-CI de Laurent Gbagbo, qui a choisi de boycotter ces législatives.