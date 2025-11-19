Lors d’un décret rendu public ce mercredi, le président de la Transition, le Général Mamadi Doumbouya, a procédé à la nomination de trois nouveaux ambassadeurs chargés de représenter la Guinée à l’étranger.

Ces nominations concernent le Gabon, la Libye et l’Union européenne.

Aïcha Nanette Conté, ancienne ministre, est nommée ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la Guinée auprès de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique. Elle cumulera ces fonctions avec celle d’ambassadrice près le Royaume de Belgique.

Nassan Kaba, ancienne contrôleur général de la police, devient ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée auprès de l’État de Libye.

Daouda Soumah, précédemment chargé d’affaires, est élevé au rang d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près la République gabonaise.

Ces nominations s’inscrivent dans la dynamique de réorganisation de la diplomatie guinéenne engagée par les autorités de la Transition.