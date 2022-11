Le Collège des leaders de la Convergence Centriste pour l’Espoir (CCE) a tenu une séance extraordinaire ce vendredi 18 novembre 2022 au siège du PEDN. Les partis politiques membres de cette coalition dirigée par Lansana Kouyaté ont annoncé leur participation à l’ouverture du cadre dialogue inclusif, prévu pour le 24 du mois en cours.

Au sortir d’une rencontre qui a duré des heures, Cheick Oumar Traoré du parti Union des patriotes africains de Guinée, porte-parole pour la circonstance, a fait lecture du compte rendu de la réunion de la CCE en ces termes : «Nous sommes partant au cadre de dialogue inclusif sans aucune réserve. Nous avons déjà designer nos représentants, la liste va parvenir les prochains jours aux facilitatrices. Le dialogue est vraiment quelque chose d’indispensable pour nous, il faudrait qu’on accepte de se parler entre Guinéens, pour que la transition soit une réussite.»

Pour sa participation au cadre de dialogue qui s’ouvre le 24 novembre prochain, le quatuor a posé comme une des conditions préalables, le retour paisible de Cellou Dalein Diallo, Sidya Touré et autres du pays. Cheick Oumar Traoré, estime que les problèmes qui existeraient entre les autorités guinéennes et cette coalition, ne devraient pas empêcher la tenue du dialogue tant souhaité . Il déclare d’ailleurs qu’il faut laisser la justice jouer son travail.

Le leader du PEDN et président du CCE, Lansana Kouyaté, a dans sa communication, rappelé que quand ils ont reçu le Premier ministre et les facilitatrices, on leur a dit qu’on venait les consulter pour aboutir à des termes de références du cadre de dialogue. Ces TDR, avait promis le Chef de Gouvernement, allaient être envoyés aux coalitions politiques. L’ancien Premier ministre indique que sa coalition «attend maintenant l’élaboration de ces termes de références pour que nous connaissons les détails de la chose parce que, l’utilité se trouve là.»