Le chargé des stratégies et de la planification du Front national pour la défense de la constitution a réagi par rapport au démarrage du cadre de dialogue, qui se déroulera le jeudi 24 novembre prochain. Selon Sékou Koundouno, ledit cadre ne sera pas une réussite, à l’absence des acteurs politiques des grandes coalitions et les activistes de la société civile.

«Ce dialogue, est un dialogue mort-né dans la mesure où l’équipe de Doumbouya ne pourra pas faire plus qu’Alpha Condé, parce que le BND (budget national de développement), de la Guinée qui est supporté à 52% par des partenaires bi et multilatéraux, souffre d’un abus extérieur», a dit Sékou Koundouno.

L’activiste rappelle que la transition a pour objectif, le retour à l’ordre constitutionnel et le maintien des ressources macroéconomique : «Ce qu’il faut savoir un peu de ce gouvernement, c’est un gouvernement de top model. Il suffit de voir le compte-rendu des conseils des ministres, où des ministres se font photographiés, chacun part pour montrer son habillement sur les réseaux sociaux, donc pour nous c’est de la comédie.»

Sékou Koundouno estime ‘’qu’il n’y aura pas de dialogue’’ le 24 novembre prochain : «Les gens iront prendre des pauses café et se faire des selfies dans un réceptif hôtelier. Le représentant de la CEDEAO viendra faire son compte rendu, que cette rencontre qui a été boudé par les principaux acteurs politiques. Un parti qui se respecte ne prendra pas part. Je veux parler de l’ANAD, du FNDC politique et d’autres organisations de la société civile. Et le médiateur Yayi Boni ne vient que faire un constat sur l’absence des principaux acteurs.»

Le cadre de dialogue dont il s’agit, prendra fin le 15 décembre 2022.