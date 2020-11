L’Ufdg et ses alliés ont appelé à une manifestation le 25 novembre prochain, pour réclamer « la victoire » de Cellou Dalein Diallo et exiger la libération des opposants emprisonnés. Sous les yeux du parti au pouvoir, la démarche constitue un non événement.

Interrogée, la députée Domani Doré s’est montrée assez surprise qu’une telle démarche venant en particulier de monsieur Cellou Dalein Diallo, « qui est supposé être un haut cadre de ce pays et qui connait l’intérêt pour la justice d’être indépendante et que, lorsqu’elle ouvre une démarche, qu’on puisse lui faire confiance pour que ça aboutisse. »

En s’adressant au leader du l’Ufdg, Domani Doré affirme que, lorsqu’on parle de la justice, « on est pas à priori coupable, mais on est plutôt à priori innocent jusqu’à preuve du contraire. »

« Je crois que cette façon de voir les choses, devrait pouvoir être un élément qui encourage les leaders d’opinion que nous sommes afin que les populations qui nous voient comme des boussoles, puissent apprendre de l’intérêt que nous avons tous, de se soumettre au fait que la justice n’a pas de parti pris, la justice est pour tous », explique la porte-parole de la mouvance.

« On ne peut pas libérer les gens de manière arbitraire parce que tout le monde a droit à un procès équitable même lorsqu’on t’accuse », évoque la députée.

« Nous savons tous que ces personnes (Ousmane Gaoual Diallo et cie, Ndlr), liées à lui (Cellou Dalein Diallo), sont inculpées ou en tout cas, poursuivies pour des faits que nous ne pouvons pas nous autres, nous prononcer en terme de décision finale. »

L’appel à manifester est lancé par l’ANAD et le bureau exécutif de l’Ufdg. Mais la structure alliée au parti de Cellou est qualifiée de « coquille vide), par Domani Doré. C’est pourquoi elle dit s’adresser particulièrement à la formation politique de l’ancien Chef de file de l’opposition:

« Je m’adresse encore à l’UFDG qui est suffisamment mature, de savoir que, lorsqu’on évolue dans une république, cela veut dire qu’on se soumet à tous ce qui concerne les textes et lois en vigueur dans ce pays. Par conséquent, nous savons tous que la manifestation est l’une des formes de vitalité que nous dédie la démocratie. Elle ne se fait pas de manière sporadique, elle se fait de manière encadrée. »

Au nom du Rpg Arc-en-ciel, elle a tendu la main aux rivaux:

« Nous invitons nos amis de l’opposition à apprendre à respecter cette République pour laquelle nous sommes tous en train de proposer des projets de société cohérents et permettant ainsi aux Guinéens de faire le choix d’un projet de société qui est loin de la pagaye mais qui se rapproche de l’essentiel, c’est-à-dire améliorer les conditions de vie des populations. »