Kankan : le procureur ordonne l’interpellation des élèves en « vagabondage » pendant les cours

À Kankan, les élèves qui quittent leurs établissements scolaires pendant les heures de cours sont désormais dans le viseur de la justice. Le procureur de la République près le tribunal de première instance de Kankan, Ibrahima I Camara, a ordonné leur interpellation, dans un contexte marqué par la circulation de vidéos d’élèves en uniforme scolaire sur les réseaux sociaux.

Ces derniers jours, plusieurs séquences montrant des jeunes en tenue scolaire en train de danser ont largement circulé en ligne. Certaines images laissent apparaître des tenues dévoilant le ventre ou le soutien-gorge de certaines élèves, suscitant de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux.

Dans une réquisition rendue publique ce lundi 19 octobre 2026, le magistrat a instruit le directeur régional de la police de procéder à l’interpellation de « tout élève trouvé en situation de vagabondage aux alentours des établissements scolaires pendant les heures de cours », mais aussi de « tout élève trouvé dans un bar café, à la place des martyrs, dans un établissement hôtelier ou de motel en pleine journée ».

Pour motiver cette décision, le procureur évoque la « recrudescence constatée de comportements déviants d’élèves qui, pendant les heures de cours, désertent les établissements scolaires pour s’adonner à la consommation de substances illicites, des vidéos sur TikTok, ou à des pratiques contraires aux bonnes mœurs dans un établissement d’apprentissage ».

Les élèves interpellés dans ces circonstances devront être conduits devant les services de l’Office de protection du genre, de l’enfance et des mœurs (OPROGEM) pour les besoins de l’enquête. « Toute personne interpellée dans ces conditions devra être immédiatement conduite devant les services de l’office de protection du genre, de l’enfance et des mœurs (OPROGEM) pour des fins d’enquêtes », précise le procureur dans sa réquisition.

À travers cette mesure, le magistrat entend, selon ses termes, « garantir la sécurité, la moralité et la protection des mineurs (élèves) au sein et aux abords des établissements d’enseignement ».