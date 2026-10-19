Baba Alimou Barry : « Mamadi Doumbouya a essuyé les larmes de Wanindara»

Soixante-douze heures après le décret du président Mamadi Doumbouya portant déclassement de la zone de Wanindara, une marche de reconnaissance a été organisée ce lundi 19 octobre 2026. À l’initiative de la mairie de Lambanyi, la mobilisation a rassemblé plusieurs citoyens et les maires de Lambanyi, Sonfonia, Matoto et Tombolia, venus exprimer leur gratitude envers le chef de l’État.

Partie du rond-point de la T5, la marche a pris fin à Cité Enco 5, où le maire de Lambanyi, Baba Alimou Barry, s’est adressé aux participants. Quelques minutes après son intervention, le président de la République est arrivé sur les lieux. Tout au long du parcours, des citoyens se sont joints au cortège pour manifester leur satisfaction après la décision présidentielle concernant Wanindara.

Dans son discours, Baba Alimou Barry a salué la mobilisation de ses homologues et des élus ayant pris part à l’initiative. « C’est grâce à ces quatre maires, qui se sont réunis, que cette grande mobilisation a été organisée », a-t-il déclaré, avant de remercier les députés présents.

Le maire de Lambanyi a ensuite exprimé le souhait de voir le chef de l’État se rendre dans les rues de Wanindara afin d’y être accueilli par les habitants. « Nous voulons le président Mamadi Doumbouya ici. Nous demandons sa présence à Wanindara. Wanindara le réclame. Wanindara est fière de lui et contente de lui », a-t-il lancé.

Pour Baba Alimou Barry, la décision prise par le président constitue un motif de soulagement pour les populations concernées. Il a également évoqué les événements de Kagbelen pour illustrer, selon lui, l’attention que le chef de l’État accorde aux difficultés des citoyens. « Il a montré, à travers ce qui s’est passé à Kagbelen, qu’il est sensible aux maux qui touchent nos populations. Il l’a également montré aujourd’hui à Wanindara », a-t-il soutenu.

Le maire a par ailleurs insisté sur l’unité affichée par les quatre communes mobilisées autour de cette initiative. Il estime que cette démarche commune témoigne de la volonté des responsables locaux de se rassembler autour de la décision présidentielle. « Cette localité est répartie entre quatre communes, qui ont décidé de se réunir comme une seule personne pour célébrer cette grande victoire qui nous appartient, grâce au président Mamadi Doumbouya », a-t-il affirmé.

L’émotion des habitants a également occupé une place importante dans son intervention. Selon le maire, des prières en faveur du président avaient commencé dès la veille, avant que les citoyens ne descendent dans la rue pour lui témoigner leur reconnaissance. « Il a essuyé les larmes de la population de Wanindara. Nous sommes contents. Depuis hier, la population a décidé de prier pour lui. Aujourd’hui, tout le monde est descendu dans la rue pour manifester sa joie, le remercier et lui dire que nous sommes fiers de lui et contents de lui », a-t-il déclaré.

Pour conclure, Baba Alimou Barry a réitéré son soutien au chef de l’État, tout en formulant des prières pour sa protection. « Il a essuyé les larmes de Wanindara. Que Dieu le bénisse et le protège ! Nous le soutenons jusqu’au bout », a-t-il conclu.