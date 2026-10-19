CAN Futsal 2026 : le tableau des demi-finales connu, les favoris au rendez-vous

Lancée le 12 octobre dernier, la 8e édition de la Coupe d’Afrique des Nations de futsal se poursuit à Rabat, au Maroc. Après la clôture de la phase de groupes ce week-end, les quatre équipes qualifiées pour les demi-finales s’affrontent ce lundi 19 octobre avec une place en finale en ligne de mire.

Le Maroc, l’Égypte, l’Angola et l’Algérie sont au rendez-vous du dernier carré. Entre ambition de conserver le titre, volonté de retrouver le sommet continental et envie de créer la surprise, les affiches promettent du spectacle.

Maroc – Égypte : un duel entre champions

Auteur d’un parcours convaincant, marqué par trois victoires en autant de rencontres et 17 buts inscrits sans en encaisser, le Maroc affronte l’Égypte, deuxième du groupe B.

Pays hôte et tenant du titre, le Maroc ambitionne de décrocher un quatrième sacre continental. En face, les Pharaons espèrent renouer avec le titre, qu’ils ont remporté pour la dernière fois en 2004.

Le coup d’envoi de cette affiche est prévu à 20 heures, à la salle Moulay-Abdellah de Rabat.

Angola – Algérie : continuité ou surprise ?

Un peu plus tôt dans la journée, l’Angola défiera l’Algérie à 17 heures, dans la même enceinte.

Après avoir terminé en tête du groupe B, les Angolais, finalistes de la précédente édition, tenteront de poursuivre sur leur lancée. Leur victoire (4-2) face à l’Égypte lors de la dernière journée de groupes a confirmé leur capacité à rivaliser avec les meilleures sélections du continent.

De son côté, l’Algérie, qui participe pour la première fois à la compétition, aborde ce rendez-vous avec l’ambition de prolonger son parcours et de créer une nouvelle surprise.

Entre confirmation, quête d’un nouveau sacre et rêve d’exploit, ces deux demi-finales détermineront les finalistes de cette CAN Futsal 2026.

La grande finale est programmée le mercredi 21 octobre à Rabat.