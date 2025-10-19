En marge de la reprise de l’Assemblée générale de l’Union des Forces Républicaines (UFR), le secrétaire général de la jeunesse, Mouctar Kalissa, a exprimé ses doutes quant à la transparence du processus électoral en Guinée. Dans sa communication, il met en cause la Direction générale des élections (DGE) et appelle à la mise en place d’une véritable commission indépendante pour garantir un scrutin équitable.

« La DGE a été mise en place par le président de la transition. Comment peut-on être à la fois joueur et arbitre ? Ce n’est pas crédible », a-t-il déclaré, dénonçant un manque d’impartialité.

Selon lui, seule une instance autonome peut assurer un processus électoral transparent. « Une élection doit être gérée par un organe indépendant. Nous espérons que cela changera dans l’avenir », a-t-il insisté.

Le responsable de l’UFR s’en est également pris au montant de la caution présidentielle, qu’il juge excessif. « La caution fixée à 35 milliards de francs guinéens. D’où viendra cet argent ? Nous comprenons que cette mesure vise à limiter les candidatures indépendantes, mais c’est excessif. Ceux qui ont fixé ces montants n’ont pas consulté les acteurs politiques expérimentés », a-t-il déploré.

Soutenant la démarche du président du Bloc Libéral (BL), Dr Faya Millimouno, qui a saisi la Cour suprême pour demander la dissolution de la DGE, Kalissa a exprimé sa solidarité : « Faya a raison. Il a osé dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Il faut corriger les dérives actuelles », a-t-il affirmé, avant de rappeler que « si nous voulons une transition réussie, il faut écouter les partis politiques. La démocratie ne peut pas exister sans eux. »