Le cancer du col de l’utérus fait partie des cancers les plus fréquents et les plus mortels dans certaines régions du monde. Pour en savoir un peu sur cette maladie, nous avons rencontré le docteur Souaré Mamadou Bobo, épidémiologiste au Service de cancérologie du CHU Donka. Selon ce médecin, la Guinée recense chaque année 2 300 à 2 500 nouveaux cas du cancer du col de l’utérus avec une mortalité avoisinant les 60 à 70%. Interview!

Guinee360.com : Qu’est-ce le cancer du col de l’utérus ?

Dr Souaré Mamadou Bobo : Le cancer du col de l’utérus c’est le résultat d’une multiplication anarchique des cellules qui échappent au contrôle de l’organisme et qui envahissent le col, détruisant le col et pouvant se propager en dehors de cet organe pour atteindre d’autres organes.

Quelles sont les causes du cancer du col de l’utérus ?

La principale cause du cancer du col de l’utérus est le virus HPV Human Papilloma Virus. Il est transmis de façon sexuelle et peut rester longtemps en attente au niveau du col et se réveiller parfois, après 10 ans voire 15 ans, pour causer des dégâts au niveau du col.

Est-ce qu’avoir plusieurs partenaires sexuels peut causer le cancer du col de l’utérus?

La multiplicité des partenaires sexuels favorise l’infection du virus HPV. C’est ce qui est à l’origine du cancer du col de l’utérus chez beaucoup de femmes.

Peut-on guérir du cancer du col de l’utérus ?

On peut le guérir tout comme on peut l’éviter aussi.

Quels sont les modes de prévention ?

Pour prévenir le cancer du col de l’utérus, il y a deux principaux moyens. La première méthode c’est la vaccination contre le virus HPV pour les personnes qui n’ont pas encore fait de rapport sexuel. Généralement, la vaccination est faite pour les enfants de 9 à 14 ans. Mais, même ceux qui ont commencé les rapports sexuels peuvent se vacciner. Pour cela, il faut d’abord faire le test HPV pour savoir s’il est négatif et ensuite, procéder à la vaccination. L’autre moyen de se prévenir c’est le dépistage des lésions précancéreuses qui pourraient créer ce virus au niveau du col. Ce dépistage consiste à visualiser les lésions précancéreuses au niveau du col et traiter avant qu’elles ne deviennent cancer.

Comment diagnostique-t-on le cancer du col de l’utérus ?

Le diagnostic du cancer du col de l’utérus comme tout autre cancer est fait à travers la biopsie. Donc, c’est l’examen anatomopathologie des cellules rencontrées au niveau du col qui détermine s’il s’agit d’un cancer ou pas.

Quels sont les signes du Cancer du col de l’utérus ?

Les signes du Cancer du col de l’utérus il y a parfois des saignements en dehors des règles, des saignements spontanés, des saignements au cours des rapports sexuels, des douleurs au niveau du bas-ventre, des douleurs au niveau du dos, la persistance des pertes qui ne guérissent pas malgré les différents traitements, l’écoulement d’un liquide nauséabond de couleur jaunâtre au niveau du vagin. Donc tous ceux-ci doivent interpeller la femme pour qu’elle puisse se faire consulter rapidement.

Est-ce que le cancer du col de l’utérus est mortel ?

Comme tout autre cancer d’ailleurs. Il est mortel s’il est dépisté tardivement. C’est pourquoi, nous invitons les femmes à se faire dépister pour éviter que cette maladie soit détectée très tôt. Si le cancer est diagnostiqué très tôt, on a des chances de guérison.

Pouvez-vous m’en dire un peu plus sur le taux de mortalité du cancer du col de l’utérus en Guinée ?

Selon Globocan, en Guinée nous recensons chaque année près de 2.300 à 2.500 nouveaux cas du cancer du col de l’utérus avec une mortalité avoisinant les 60 à 70% des cas.

Quel est le traitement adéquat pour le cancer du col de l’utérus ?

Il y a des traitements en fonction du stade. Plus le cancer est diagnostiqué tôt, plus la stratégie de traitement est moins lourde et la chance de guérison de la patiente est importante. Donc, si le cancer est simplement localisé au niveau du col de l’utérus, nous possédons une chirurgie pour enlever l’utérus et ses annexes y compris le col et on se limite à ça. Mais s’il est un peu plus avancé, on fait la chimiothérapie avant de procéder à la chirurgie où à la radiothérapie.

Une femme guérie du cancer du col de l’utérus peut-elle faire d’enfants ?

Du moment où on enlève le col de l’utérus et l’utérus lui-même, il n’y a pas de possibilité de faire un enfant.

Plusieurs femmes utilisent de nos jours des menthes, des clous de girofle pour leur toilette intime, est-ce que cela peut favoriser le cancer du col de l’utérus ?

Personnellement, on n’a pas fait d’études par rapport à cela. Ce qu’il faut savoir le vagin lui-même s’autonettoie. Donc, ce n’est pas la peine d’introduire des choses pour nettoyer le vagin. Il faut juste nettoyer l’extérieur c’est-à-dire les lèvres, ça suffit largement. Maintenant, quant à l’utilisation des produits comme les cristaux de menthe ou les clous de girofle je ne peux pas affirmer que ces produits sont cancérigènes puisqu’il n’y a pas de preuves scientifiques pour le moment.

Que conseillerez-vous aux femmes ?

J’appelle l’ensemble des femmes à venir se faire dépister pendant ce mois d’octobre et aussi au cours de l’année dans les sites de dépistage qui sont implantés un peu partout dans la capitale, c’est gratuit. Et s’il y a des lésions précancéreuses, elles seront traitées à l’instant et s’il y a également des cas de cancers, des mesures sont mises en place pour que ces patientes puissent obtenir un accompagnement pour leur prise en charge.