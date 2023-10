La 7ème réunion statutaire sur l’évolution du cadre de dialogue inter-guinéen a eu lieu, mercredi. Cette rencontre a regroupé les ministres en charge des Affaires étrangères et du Plan, le Secrétaire général du ministère de l’Administration du territoire, les représentants du CNRD, les coalitions des partis politiques et de la société civile ainsi que les 3 facilitatrices.

Alors que le risque de glissement devient de plus en plus évident, le leader du parti ADC-BOC, Ibrahima Sory Diallo, a affirmé avoir posé la question à Bernard Goumou. «Le Premier ministre m’a dit que c’est nous, politiques, qui parlons de glissement, le CNRD n’en parle pas. Nous sommes rassurés que ce qu’on a promis au peuple de Guinée, devant la CEDEAO, sera respecté. Il m’a rassuré qu’il n’y aura pas de glissement. Jusqu’à preuve contraire qu’il ne sont pas en retard» , a expliqué le leader de ADC-BOC Ibrahima Sory Diallo dans l’émission On refait le monde, ce jeudi 19 octobre 2023.