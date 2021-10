Accusé de viol par Aissatou Bella Diallo (Bellinda), le chroniqueur de l’émission On Refait Le Monde sur Djoma Media, Robert Sarah Koulemou se voit convoqué devant le tribunal criminel après que l’affaire soit transféré au Tribunal de première instance (TPI) de Dixinn le 25 juin dernier.

«Je confirme que Robbie Sara a été renvoyé devant le tribunal criminel pour être jugé des faits de viol sur la personne de Bellinda. Cela signifie que le juge d’instruction a intimé qu’il y avait suffisamment de charge et qu’il est indispensable qu’il soit jugé sur ce chef d’accusation de viol», nous a confié l’avocat de la victime Me Alpha Amadou Ds Bah.

Sur la suite du dossier, l’avocat se dit confiant et espère que le présumé auteur sera jugé à la hauteur de ses actes.

«Puisqu’il est renvoyé devant le tribunal criminel, c’est la formation du jugement qui décidera s’il est coupable de viol ou non. Mais le plus important, est qu’il y ait des charges suffisantes pour qu’il soit renvoyé devant le tribunal criminel.

Pour la suite du dossier, nous mèneront des démarches afin qu’il soit jugé conformément aux lois et à la hauteur de ses actes».

Aux dires de Me Alpha Amadou Ds Bah,

Bellinda est toujours déterminée afin d’obtenir gain de cause «parce qu’elle a estimé qu’il était normal qu’on lui rende justice. Aujourd’hui on estime que la première phase est acquise donc nous nous préparons pour la suite», a-t-il conclu.