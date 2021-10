Après le cas d’un artiste au mois de septembre dernier, c’est un autre citoyen qui vient d’être victime d’une balle, qui aurait été tirée par un agent des forces spéciales. Boubacar Saikoun HANN, aurait été tiré à bout portant le week-end dernier à Conakry.

La victime revenait d’un dîner dans un complexe hôtelier à Kaloum, dans la nuit du dimanche 17 à lundi 18 octobre. En cours de route, il a reçu une balle silencieuse dans le dos, dans les parages du pont 8 novembre, aux environs de 1 h du matin.

Fatoumata HANN, une des sœurs de la victime qui s’est exprimée au micro de nos confrères de aconakrylive, temoigne: « Boubacar Saikoun est revenu de voyage, il est allé manger avec sa femme en ville. À son retour, au niveau du pont 8 novembre dans les environs de 1h, il y avait les forces de sécurité qui étaient postées là. Ils lui ont demandé de s’arrêter afin de fouiller le véhicule ce qui fut fait. Ils lui ont dit de bouger. Arrivé un peu devant, il y avait une deuxième équipe de contrôle qui a aussi demandé d’observer la même démarche. Après les fouilles, ces agents lui ont demandé de l’argent, après une petite discussion il leur a offert un peu de sous. Au moment où il bougeait, un des agents de la même équipe lui a demandé de s’arrêter encore. Il s’est arrêté quelques minutes après les agents de la sécurité étaient occupés à d’autres véhicules et comme ils ne venaient pas vers lui, fatigué de s’arrêter, il a décidé de bouger. Dès qu’il a bougé ils lui ont tiré plusieurs balles, deux balles ont touché le véhicule une du côté de sa femme et une de son côté.

Malheureusement la balle a perforé le véhicule et il a été atteint dans le dos à quelques centimètres de sa colonne vertébrale».

Malgré le fait d’avoir reçu la balle, avec la douleur, la victime a pu conduire le véhicule jusqu’à la clinique Ambroise Paré, non loin du pont 8 novembre, avant d’être admis aux urgences. Là, poursuit cette source, « on a extrait la balle. L’opération a eu lieu à 12 heures le lundi. Les médecins ont coupé une partie de son intestin. Il est sorti du bloc dans les environs de 15 heures. On avait décidé de l’évacuer sur Dakar mais c’était impossible compte tenu de la gravité de la situation».

Après avoir été opéré, Saikoun HANN est sorti du bloc. Sa famille garde espoir et affirme que l’opération s’est «bien passée» selon le rapport des médecins.

Pour des questions de sécurité, précise notre source, la famille a décidé de sursoir à la publication de son image. Déjà, la brigade de recherche est saisie à travers une plainte dûment établie, a fait savoir Mohamed HANN, l’oncle de la victime qui rajoute :«Nous sommes allés voir les autorités à travers la gendarmerie pour porter plainte contre X et voir ce que ça va donner. C’est un évènement malheureux que notre neveu vient de subir. Il a reçu une balle des hommes en tenue censés protéger la population. La plainte est déposée à la brigade de recherche de Camayenne, ils nous ont entendu sur PV et ont promis de mener des enquêtes pour voir quelle est l’équipe qui était postée sur les lieux ce jour et à l’heure des faits. Au niveau du pont il y a un soldat qui a braqué un autre de mes neveux et ils lui ont retiré son véhicule».

Reste à savoir si les nouvelles autorités qui ont promis de faire de la justice la boussole qui va guider les Guinéens, vont saisir cette opportunité, afin de lier la parole à l’acte.

Mamadou Saïdou DIALLO