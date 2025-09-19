La crise diplomatique entre Paris et Bamako s’intensifie. La France a annoncé, ce vendredi 19 septembre 2025, l’expulsion de deux diplomates maliens en poste à Paris, déclarés persona non grata.

Selon l’AFP, les intéressés disposent de 72 heures pour quitter le territoire français. « Les deux diplomates, membres de l’ambassade et du consulat du Mali à Paris, ont été déclarés persona non grata et ont jusqu’à samedi pour quitter le territoire », a indiqué une source diplomatique française citée par l’agence.

Cette décision intervient après l’interpellation, le 15 août dernier à Bamako, d’un agent diplomatique français accusé d’espionnage. Une accusation que Paris réfute catégoriquement, dénonçant des « accusations sans fondement ». Le ministère français des Affaires étrangères exige la « libération sans délai » de son ressortissant.

Pour la diplomatie française, il s’agit d’une atteinte grave aux règles internationales. « Le Mali viole délibérément une des règles les plus fondamentales du droit international, s’agissant d’un agent diplomatique dûment accrédité », a ajouté la source diplomatique française.

À ce stade, aucune réaction officielle des autorités maliennes n’a encore été enregistrée. Ces expulsions traduisent une nouvelle dégradation des relations entre Paris et Bamako, déjà fragilisées par la rupture progressive des coopérations sécuritaires et politiques depuis la prise du pouvoir par les militaires maliens.