L’Agence guinéenne d’évaluations environnementales (AGEE) a tenu, ce vendredi 19 septembre 2025 à Conakry, une conférence de presse consacrée à son bilan, à ses défis et aux réformes envisagées pour renforcer la protection de l’environnement en Guinée.

Le directeur général de l’Agence, Seydou Cissé, a rappelé les missions de l’institution : évaluer les impacts environnementaux et sociaux des projets de développement avant leur mise en œuvre, assurer leur suivi, renforcer les capacités nationales et locales en matière de gestion écologique, sensibiliser les populations et contribuer à l’élaboration des politiques publiques en partenariat avec les acteurs nationaux et internationaux.

Dans son intervention, M. Cissé a mis en avant plusieurs réalisations récentes :

des évaluations stratégiques et techniques sur des projets majeurs dans les secteurs minier, énergétique, portuaire et urbain ;

un contrôle renforcé des projets industriels et carrières soumis aux études d’impact ;

une présence accrue sur le terrain, avec le déploiement de nouveaux agents dans sept antennes régionales, dont Conakry, Kindia, Labé et Nzérékoré ;

une participation active aux concertations interinstitutionnelles pour harmoniser les procédures avec les standards internationaux.

Ces efforts, a-t-il souligné, traduisent la volonté de bâtir une institution « proactive, crédible et au service de l’intérêt général ».

Le DG a néanmoins reconnu l’ampleur des obstacles : coupe abusive de bois, agriculture sur brûlis, exploitation illégale des ressources naturelles, ou encore mauvaise gestion des déchets solides et liquides, particulièrement dans les zones urbaines. Autant de pratiques qui posent, selon lui, « de graves risques sanitaires et environnementaux ».

Pour y répondre, l’AGEE a annoncé une série de mesures prioritaires :

promotion de pratiques durables dans tous les secteurs ;

intensification de l’éducation environnementale, notamment auprès des jeunes ;

digitalisation des procédures avec une plateforme dédiée au suivi des études d’impact ;

formation continue des agents régionaux ;

campagnes de sensibilisation citoyenne dans les écoles, marchés et villages ;

renforcement du contrôle et sanctions en cas de non-respect des engagements.

« Évaluer ne suffit pas, il faut aussi vérifier, contrôler et, si nécessaire, sanctionner », a insisté M. Cissé, plaidant pour une « véritable culture de redevabilité environnementale ».

Avec ces réformes, l’AGEE ambitionne de se positionner comme un acteur clé de la préservation des ressources naturelles, dans un contexte d’urbanisation rapide et de pressions croissantes sur l’environnement.