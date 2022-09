Dans un stade de Berkane en fusion, Boniface HABA sorti du banc, a offert la victoire au Club Olympic de Safi ce dimanche grâce à une détente rageuse en fin de match.

En déplacement à Berkane ce week-end à l’occasion de la 3e journée du championnat marocain de première division, les requins de Safi avaient à cœur de continuer leur très belle entame de saison face à la Renaissance Sportive de Berkane.

Mené très tôt (4’), Safi a aussitôt réagi par le biais de leur homme providentiel du moment, Abdoulaye Diarra (8’). Le malien coupe au premier poteau un corner très bien négocié par son capitaine Ali Acha pour rétablir la parité. Il a fallu attendre la seconde période pour voir les requins surprendre leur hôte dans une ambiance assourdissante.

Entrée en jeu à la 62’, l’international Guinéen Boniface Haba s’envole et reprend un centre de Moncef Amri d’une superbe détente et croise parfaitement sa tête pour battre Hamza Akbi, le portier de Berkane à la 90’. Ce coup de casque, première réalisation de l’ancien attaquant du Horoya AC, permet à son club de remonter à la troisième place du classement général après trois journées (7 points : deux victoires et un nul).

Le guinéen qui totalise déjà trois belles entrées en jeu, marque des points dans la rude concurrence à l’attaque du Club Olympic de Safi qui ambitionne de jouer les premiers rôles du Botola Pro D1 Inwi cette saison.

