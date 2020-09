Au cours de l’assemblée générale de son parti tenue ce samedi 19 septembre, Mamadou Sylla a décliné la future orientation de L’UDG, parti qu’il dirige.

Jusqu’à ce jour, les questions sur une éventuelle alliance du parti de Mamadou Sylla étaient sur les lèvres. Certains affirmaient que L’UDG pourrait se ralliée au parti au pouvoir, et d’autres par contre, estimaient que le parti serait en campagne avec l’ancien chef de file de l’opposition, Cellou Dalein Diallo.

Mais en réalité, la position de l’UDG reste nette à partir de ce samedi: « notre position, on ne part pas et on ne supporte pas quelqu’un. Ça c’est clair et net », a laissé entendre Mamadou Sylla.

Très décisif sur ce sujet, il ajoute que la Coalition patriotique pour l’alternance qu’il conduit aussi ne soutiendra aucun parti politique qui a accepté d’affronter Alpha Condé à l’élection présidentielle du 18 octobre prochain.

L’UDG s’aligne désormais derrière le PEDN de Lansana Kouyaté et l’Ufr de Sidya Touré, qui n’ont donné aucune consigne de vote pour les candidats en lice.