En prélude des prochaines journées des éliminatoires de la CAN 2021, le Syli National doit effectuer un stage de préparation à Faro au Portugal où elle affrontera le Cap-Vert et la Gambie. L’entraîneur français vient de dévoiler les joueurs retenus pour ces joutes.

Avec de grosses surprises, le sélectionneur du Syli National a choisi ses hommes pour le stage portugais. On retrouve trois joueurs évoluant en Guinée. Deux joueurs du Horoya AC, champion de Guinée et un jeune gardien du Santoba FC qui a connu une saison assez compliquée. Il s’agit de Mohamed Camara (fils de l’ancien international guinéen Kemoko Camara) dont la présence a surpris à plus d’un titre. Ok retrouve aussi les jeunes Saidou Sow (Saint Étienne) et Bah Ibrahima Sory (Saint Gilloise).

Pour le reste, les cadres Naby Keita, Amadou Diawara, Mady Camara sont logiquement présents.

Gardiens

1 – Aly Keita (Ostersund FK – Suède)

2 – Moussa Camara (Horoya AC – Guinée)

3 – Mohamed Camara (Santoba FC – Guinée)

Défenseurs

4 – Mohamed Aly Camara (Young Boys – Suisse)

5 – Florentin Pogba (FC Sochaux Montbéliard – France)

6 – Issiaga Sylla (RC Lens – France)

7 – Abou Mangué Camara (Horoya AC – Guinée)

8 – Saidou Sow (Saint Étienne – France)

9 – Mickael Dyresteam (Sarpsborg – Norvège)

10 – Julian Jeanvier (Kasimpasa – Turquie)

11 – Baissama Sankoh (Nea Salamina – Chypre)

12 – Simon Falette (Frankfurt – Allemangne)

Milieux

13 – Amadou Diawara (AS Roma – Italie)

14 – Kamso Mara (Slovan Libérec – Tchèque)

15 – Mady Camara (Olympiacos – Grèce)

16 – Naby Keita (Liverpool FC – Angleterre)

17 – Ibrahima Sory Conté (Beroe Stara – Bulgarie)

Attaquants

18 – François Kamano (Lokomotiv Moussa – France)

19 – Seydouba Soumah (Partizan Belgrade – Serbie)

20 – José M. Kanté (Legia Varsovie – Pologne)

21 – Sory Kaba (FC Mydtjland – Danemark)

22 – Ibrahima Sory Bah (Saint Gilloise – Belgique)

23 – Momo Yansané (Isloch M. – Biélorussie)

Pour rappel, la Guinée sera opposé au Cap-Vert le 10 Octobre et défiera la Gambie le 13 au Portugal si tout se passe comme prévue.

@JeuneElhadj