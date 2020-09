Le porte-parole de la Commission électorale nationale indépendante (Ceni) Mamadi 3 Kaba, s’est prononcé ce vendredi 18 septembre, sur la distribution des cartes électeurs dont le processus démarre ce samedi.

Mamadi 3 Kaba, invite les populations de Conakry et de l’intérieur du pays à se mobiliser pour aller récupérer leurs cartes électeurs.

Le vote est à la fois un droit et un devoir certes mais, qui ne saurait être accompli que par l’acquisition d’une carte électeur, a-t-il rappelé.

« Nous appelons et nous exhortons tous les citoyens à faire tout ce qui est possible, pour aller récupérer leurs cartes électeurs. Parce que c’est ça aussi le caractère droit de participation au vote et c’est aussi une exigence de la démocratie. Donc nous les appelons à se faire cette violence pour aller récupérer leurs cartes dans le respect strict des gestes barrières et dans la sérénité », a lancé en substance Mamadi 3 Kaba

Le porte-parole de la Ceni a interpellé aussi les partis politiques candidats à cette élection, qui selon lui, sont les premiers bénéficiaires de ce retrait, sur le rôle qu’ils doivent jouer pour inciter leurs militants à aller retirer ses cartes.

Pour M. Kaba, c’est d’ailleurs une obligation pour ces partis politiques en lice de sensibiliser leurs militants afin qu’ils retirent leurs cartes avant de se lancer dans la campagne.

Ce commissaire à la Ceni invite par ailleurs les autres composantes de la nation (la société civile, les leaders religieux et les institutions républicaines) chacun en ce qui le concerne, de se sentir concerner par cette situation.