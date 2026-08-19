WACC 2026 : le Horoya AC et le Djoliba terminent la phase de poules sur une victoire

La 6ᵉ et avant-dernière journée de la West Africa Champions Cup 2026 s’est achevée ce mercredi à Kankan avec les victoires du Horoya AC et du Djoliba AC. Le club guinéen s’est imposé (2-1) face au FC Diarra, tandis que le champion du Mali a largement dominé Star Sport Academy (4-1).

Le stade M’Ballou Mady Glao Diakité de Kankan a vibré au rythme de la sixième journée de cette 5ᵉ édition de la WACC.

Gnagna Barry offre au Horoya le deuxième succès consécutif

Dans la première affiche de la journée, le Horoya AC a enchaîné une deuxième victoire consécutive dans la compétition en dominant le FC Diarra (2-1).

Les Rouge et Blanc de Matam ont rapidement pris les devants grâce à leur attaquant Yakhouba Gnagna Barry, auteur d’un doublé (10ᵉ et 31ᵉ). Entre-temps, les Maliens avaient réussi à revenir au score grâce à Brahima Traoré (24ᵉ), mais le club guinéen a finalement conservé son avantage jusqu’au coup de sifflet final.

Avec ce succès, le champion de Guinée termine la phase de groupes avec un bilan de deux victoires et une défaite.

Le Djoliba retrouve le sourire face à Star Sport Academy

Après deux défaites, le Djoliba AC a renoué avec la victoire en dominant largement Star Sport Academy (4-1).

Les champions du Mali ont rapidement fait la différence grâce à un doublé de Kouassi Yembé (2ᵉ et 4ᵉ). Larry Siemon a réduit l’écart pour les Sierra-Léonais à la 17ᵉ minute, mais les Maliens ont repris le large en seconde période grâce aux réalisations de Fabien Ange (55ᵉ) et Ladji Sidibé (63ᵉ).

Le Djoliba termine ainsi la phase de poules avec six points, soit deux victoires et une défaite.

Une dernière journée décisive pour la finale

La dernière journée de cette phase de groupes, prévue ce jeudi, sera déterminante pour connaître l’identité du deuxième finaliste.

Dans la première rencontre, le FC Nzidane affrontera le Karfamoriah FC, déjà assuré de disputer la finale après un parcours parfait pour sa première participation.

Dans la seconde affiche, le Hafia FC sera opposé à l’AS Real de Bamako à 16h30. Avec quatre points au compteur, une victoire permettait au club de Dixinn valider directement son billet pour la grande finale.