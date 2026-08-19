Mourana Soumah et Mory Condé? le Général Amara Camara dément les rumeurs sur une prétendue interpellation de deux ministres

Le ministre secrétaire général et porte-parole de la Présidence, le général Amara Camara, a formellement démenti, ce mercredi 19 août 2026, les informations faisant état de l’interpellation de deux membres du gouvernement.

S’exprimant devant les médias lors d’une rencontre consacrée à l’actualité nationale, le porte-parole de la Présidence a dénoncé la diffusion d’informations qu’il juge infondées, sans toutefois citer les ministres concernés.

Selon lui, la quête du sensationnel conduit de plus en plus à la propagation d’informations non vérifiées. «L’information n’est plus donnée que par les professionnels de l’information. Je ne suis pas en train de tacler les gens, je ne suis pas en train de critiquer quelqu’un. Mais le scoop et le sensationnel est devenu aussi une autre façon de communiquer », a-t-il réagi.

Sans mentionner explicitement leurs noms, le général Amara Camara a fait allusion au ministre de la Communication, de l’Économie numérique et de l’Innovation, Mourana Soumah, ainsi qu’au ministre du Travail et de la Protection sociale, Mory Condé. Il a assuré que les deux responsables poursuivaient normalement leurs activités. « Ce que je peux vous dire, en quittant ici, en partant dans leurs bureaux, les deux ministres dont vous n’avez pas cité les noms, vous les trouverez en train de faire leur travail au nom de la République. C’est le sens de la communication respectable et institutionnelle que nous voulons établir avec vous, pour donner la vraie information au bon moment, pour éviter à ce que l’intoxication soit la voie de communication ».

Pour le ministre secrétaire général de la Présidence, cette situation illustre la nécessité d’instaurer un cadre d’échanges régulier entre les autorités et les professionnels des médias. L’objectif, explique-t-il, est de renforcer la communication institutionnelle, de lutter contre la désinformation et de garantir au public l’accès à des informations fiables.

Au-delà de cette mise au point, le général Amara Camara a également abordé la situation générale du pays et les perspectives économiques de la Guinée. Il a estimé que les progrès enregistrés ces dernières années devaient être consolidés. « Les indicateurs de développement sont très bons, mais dans tous les pays, il y a des citoyens qui sont contre leur pays. Ils font en sorte que le pays dégringole et recule, en posant des tâches de manière à ne pas permettre d’avoir la sérénité. Un pays, pour qu’il se développe, il faut au minimum la paix et la stabilité. C’est ce que le président Mamadi Doumbouya a donné à la Guinée. La paix et la stabilité.».

Le porte-parole de la Présidence a également mis en avant les performances économiques actuelles, estimant que le pays pourrait atteindre un nouveau palier de croissance dans les prochaines années. « Nous avons des indicateurs de développement aujourd’hui de croissants qui sont très bons. 8,7% cette année. On pourrait avoisiner les deux chiffres l’année prochaine ou tout au plus en 2028 ».