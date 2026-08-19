CHU Ignace Deen : les activités transférées temporairement au Camp Camayenne

Le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique annonce le transfert temporaire des activités du Centre Hospitalo-Universitaire (CHU) Ignace Deen vers le Camp Camayenne, dans le cadre du projet de reconstruction et de modernisation de l’établissement.

Dans un communiqué rendu public ce mercredi 19 août 2026, le département dirigé par Madame Khaïté Sall indique que cette opération constitue une étape préalable au démarrage des travaux de reconstruction de cet établissement hospitalier historique.

Plus de nouvelles hospitalisations à Ignace Deen

Afin de préparer et de sécuriser le transfert, aucune nouvelle hospitalisation ni aucune intervention programmée ne seront admises au CHU Ignace Deen à compter du mercredi 19 août 2026.

Les autorités précisent toutefois que des dispositions ont été prises afin d’assurer la continuité et la sécurité des soins pour les patients déjà hospitalisés.

Durant cette période de transition, les patients nécessitant une prise en charge seront orientés vers d’autres établissements de santé disposant des capacités nécessaires, en fonction de leur état de santé, de leur pathologie et des possibilités d’accueil.

Une étape vers la reconstruction du CHU

Selon le ministère de la Santé, le transfert s’inscrit dans la volonté du Gouvernement de moderniser durablement l’offre hospitalière nationale, d’améliorer la qualité et la sécurité des soins et de renforcer la prise en charge des pathologies complexes en Guinée.

L’objectif affiché est également de contribuer à réduire le recours aux évacuations sanitaires à l’étranger.

À l’issue du transfert, les services du CHU Ignace Deen poursuivront temporairement leurs activités au Camp Camayenne, jusqu’à l’achèvement des travaux de reconstruction et la mise en service du nouveau CHU.

Cette opération intervient dans le cadre des ambitions du Programme Simandou 2040, qui place la santé et le bien-être des populations parmi les priorités du développement national.

Le ministère appelle enfin les patients, leurs familles, les professionnels de santé et l’ensemble des acteurs concernés à accompagner cette phase de transition, présentée comme une étape importante dans la transformation et la modernisation du système hospitalier guinéen.