Hôpital Ignace Deen : médecins et patients sommés de libérer les lieux

Après la Maison centrale de Conakry, c’est au tour de l’Hôpital Ignace Deen de faire face à une opération de libération des lieux. L’information a été confirmée ce mercredi 19 août par plusieurs responsables de l’établissement contactés par Guinee360.

Selon nos informations, une note a été adressée à l’hôpital pour demander aux occupants de libérer les lieux au plus tard le 22 août 2026. « Oui, on nous a demandé à travers une note de libérer les lieux au plus tard le 22 août 2026 », a confirmé un responsable de l’établissement.

Cette décision concerne notamment les médecins, le personnel soignant et les patients actuellement hospitalisés. Les équipements sont également concernés par cette opération de déménagement.

Un autre responsable explique que les modalités du déplacement ne sont pas encore totalement définies. « Elle a dit qu’elle va communiquer, faire une communication d’ici demain. Parce qu’il faut qu’elle se réfère », a-t-il indiqué.

Selon les mêmes sources, une réunion s’est tenue ce mercredi entre le ministère de la Santé et plusieurs autres départements sectoriels. Les échanges auraient porté notamment sur les modalités de cette opération.

Pour le moment, aucune communication officielle n’a encore été faite par les autorités. Plusieurs questions restent donc en suspens, notamment le transfert des patients hospitalisés, du personnel et des équipements médicaux.

Cette décision intervient alors qu’un projet de démolition de l’hôpital Ignace Deen serait envisagé. Mais les autorités n’ont pas encore donné de détails publics sur le calendrier des travaux ni sur les structures qui pourraient accueillir les patients.

En attendant une communication officielle, l’inquiétude reste présente au sein de l’établissement, notamment face au délai fixé pour libérer les lieux.