Après une garde à vue du 12 au 19 août 2025, au Pôle économique et financier, l’ancien Premier ministre malien, Choguel Maïga, a été présenté ce mardi 19 août devant la Chambre d’instruction de la Cour suprême.

Selon un communiqué publié sur sa page Facebook, la juridiction lui a notifié “les faits d’atteinte aux biens publics qui lui sont reprochés dans le réquisitoire du procureur général” et a décidé de son placement sous mandat de dépôt.

Dans sa réaction, Choguel Maïga affirme rester “serein” et estime qu’“un homme politique doit s’attendre à tout, y compris la prison et la mort”. Il s’est également félicité que son ancien directeur de cabinet, le Pr Issiaka Ahmadou Sangaré, âgé de 80 ans, soit poursuivi dans la même affaire mais sans mandat de dépôt.

Depuis plus d’une semaine, l’ancien Premier ministre est au cœur d’une enquête portant sur des soupçons de détournement de deniers publics.