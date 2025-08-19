La première session de travail du Conseil Supérieur de Défense Nationale (CSDN), élargi à la Commission Nationale de Défense et de Sécurité, s’est tenue ce lundi 18 août 2025 au Palais Mohamed V. Elle a réuni les membres du Gouvernement ainsi que la haute hiérarchie militaire et paramilitaire.

Placée sous la présidence du Chef de l’État, le Général Mamadi Doumbouya, la rencontre s’est déroulée dans une atmosphère à la fois solennelle et empreinte de détermination.

Créées par décrets présidentiels le 11 juin 2025, ces deux instances ont pour mission d’assurer la sécurité, la stabilité et la protection des personnes et de leurs biens sur l’ensemble du territoire national. La session a débuté par la lecture des textes fondateurs, effectuée par le Général de Division Amara Camara, Ministre Secrétaire Général et Porte-parole de la Présidence, qui a rappelé aux membres statutaires la légitimité et l’ampleur de leurs responsabilités.

Dans son intervention, le Chef Suprême des Armées a fixé trois priorités majeures :

Responsabiliser l’ensemble des acteurs afin que chacun assume pleinement son rôle.

Garantir l’opérationnalité des dispositifs de sécurité, gage de confiance pour la population.

Assurer la sécurisation du vote référendaire du 21 septembre 2025, afin de permettre aux citoyens d’exercer leur droit dans le calme, la sérénité et la dignité.

À travers ces orientations, le Général Mamadi Doumbouya a tracé une ligne directrice claire : maintenir la paix publique, protéger les citoyens et garantir la libre circulation des personnes et des biens.

La session a également été marquée par un moment de solennité lorsque le Chef de l’État a réaffirmé sa confiance aux autorités présentes. Malgré le poids de leurs responsabilités, ces hommes et ces femmes, a-t-il souligné, continuent de s’investir pleinement, guidés par un profond attachement à la Patrie.