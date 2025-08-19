Les forces de sécurité guinéennes poursuivent leur offensive contre le trafic de stupéfiants à travers le pays. Ce week-end, deux opérations distinctes ont permis d’intercepter d’importantes quantités de chanvre indien dans les préfectures de Forécariah et de Koundara.

À Forécariah, dans le village de Kafou, sous-préfecture de Moussayah, la Compagnie d’intervention de la police aux Frontières (CIPAF) a démantelé un réseau de trafiquants. Trois gros sacs de cannabis, d’un poids total de 186 kilogrammes, ont été saisis.

Parallèlement, à Koundara, les agents de la Brigade Spéciale d’Intervention de la Police (BSIP) ont mis la main sur 516 boules de chanvre indien — soit environ 2 kilogrammes — ainsi que plusieurs plaquettes de comprimés considérés comme nuisibles à la santé. Quatre personnes, dont deux femmes âgées de 25 à 68 ans, ont été interpellées.

Selon la Direction Générale de la Police Nationale, ces opérations s’inscrivent dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre le trafic, la vente et la consommation de stupéfiants, « fléaux qui affectent particulièrement la jeunesse guinéenne ». L’institution réaffirme sa détermination à « poursuivre sa mission » et appelle la population à « continuer de collaborer en dénonçant toute activité suspecte ».