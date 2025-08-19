Lors d’un entretien accordé à Guinée360, Marc Yombouno, ancien ministre du Commerce et membre influent du RPG, a réaffirmé la nécessité d’instaurer un cadre de dialogue pour réussir la transition politique en cours.

Proche de l’ancien président Alpha Condé, il a tenu à rappeler que les Forces vives de Guinée ne formulent pas de « demandes excessives », estimant qu’il n’est jamais trop tard pour améliorer la situation.

« Ce que nous demandons, c’est surtout de faire en sorte qu’il y ait le dialogue et de faire en sorte qu’il y ait l’inclusion et peut-être ouvrir un dialogue. Il n’est jamais tard pour se faire du bien », a-t-il déclaré, regrettant ce qu’il considère comme un refus des autorités actuelles d’engager un tel processus.

Marc Yombouno s’est également interrogé sur l’attitude du Premier ministre. « Pourquoi le Premier ministre est contraint de dialoguer avec tous les grands partis ? Alors que lorsqu’il était de notre côté hier, il était le premier à réclamer. Mais pourquoi maintenant refuser ses anciens amis, ses anciens camarades ? C’est regrettable de voir aujourd’hui, il y a eu Kassory Fofana avec qui il a fait beaucoup de choses qui sont en prison. Il n’en pense même pas. En tant que citoyen guinéen, il devait penser à ça », a-t-il fustigé.

Pour l’ancien ministre, le dialogue reste un passage obligé vers un retour apaisé à l’ordre constitutionnel. « Ouvrir un dialogue pour que nous puissions aller de façon paisible à ce retour à l’ordre constitutionnel. C’est ce que nous souhaitons. Personne ne souhaite la violence en Guinée », a-t-il conclu.