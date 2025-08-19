Dans le cadre de sa mission de garantir la liberté d’expression et le pluralisme, la Haute Autorité de la Communication (HAC) entend assurer une couverture médiatique équitable et responsable de la prochaine campagne référendaire. Pour préparer cet exercice délicat, les commissaires de l’institution se réunissent du 18 au 20 août 2025 à Kindia, la “ville des agrumes”, afin de définir les règles du jeu.

Prenant part à cette retraite stratégique, le président de la HAC, Boubacar Yacine Diallo, a rappelé que l’institution “est habilitée à déterminer les modalités de production, de diffusion et de publication des écrits ainsi que des programmes de radio et de télévision, tant dans les médias publics que privés.”

Il a par ailleurs assuré que, “pendant toute la durée de la campagne, la HAC veillera à ce que l’égalité entre les courants de pensée soit strictement observée.”

Durant ces trois jours de travaux, les commissaires et les points focaux régionaux de l’autorité de régulation des médias examineront en détail les mécanismes de couverture de la campagne référendaire.

Une démarche saluée par le gouverneur de la région de Kindia, Aboubacar Sidiki Diakité, qui y voit “une contribution majeure à la consolidation de la paix sociale, à la promotion de la bonne gouvernance et au développement.”