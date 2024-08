Impressionnant depuis ses débuts sous les couleurs du FC Bâle, Thierno Barry ne durera pas en Suisse et se rapproche de Villarreal. Selon la presse italienne, l’attaquant d’origine guinéenne va s’engager avec le club espagnol dans les jours à venir.

8 buts en seulement 4 matchs avec le FC Bâle, la pépite guinéenne Thierno Barry ne badine pas et a tapé dans l’œil d’un grand espagnol.

Selon le journaliste italien Matteo Moretto, aussi relayé par Fabrizio Romero, les deux clubs ont déjà trouvé un accord et le deal pourrait se confirmer dans les jours à venir.

🚨🟡 Villarreal have agreed deal to sign 21 year old talent Thierno Barry on €15m package from Basel.

Agreement in place and details being sorted then time to travel this week, as @MatteMoretto reported.

Here we go. 🇪🇸🛫 pic.twitter.com/blRNoHG6QR

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 19, 2024