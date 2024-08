À l’occasion de la Journée Mondiale de la Photographie 2024, célébrée le 19 août de chaque année, le ministre de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat a prononcé une déclaration marquante soulignant l’importance de la photographie comme vecteur de culture et de développement.

Dans son allocution, le ministre Moussa Moise Sylla Sylla a souligné que la photographie est bien plus qu’une simple capture d’images ; elle est un témoignage vivant de notre quotidien, de notre identité culturelle et de notre imaginaire collectif. “La photographie capture notre histoire, nos émotions, et les fige dans le temps tout en les projetant vers l’avenir”, a-t-il affirmé.

Cette année, la Journée Mondiale de la Photographie est placée sous le thème “Un photographe, une image”, une célébration de la capacité unique de chaque photographie à raconter une histoire. Pour marquer cet événement, une campagne spéciale a été organisée à Kaloum, avec des photographes professionnels et indépendants parcourant les rues pour immortaliser la beauté, la diversité et les défis de la commune. Les images capturées seront partagées sur diverses plateformes, offrant une vitrine sur le patrimoine local.

Le ministre Sylla a également annoncé la dédicace du livre photo « Amato – Regards de Photographes guinéens », résultat du projet “Entreprendre dans la Photographie”. Ce livre célèbre la beauté et la richesse de la communauté guinéenne et constituera un héritage précieux pour les générations futures.

Dans sa déclaration, le ministre de la Culture a souligné l’engagement du gouvernement guinéen à redynamiser le secteur de la photographie, notamment à travers l’Office National du Cinéma de la Vidéo et de la Photographie de Guinée (ONACIG) et annoncé que le Fonds de Développement de l’Industrie Cinématographique (FODIC) sera mis en place pour soutenir la professionnalisation des acteurs du secteur.

“Notre engagement est clair : faire de la photographie un puissant outil de communication au service du développement et de la paix”, a-t-il conclu.