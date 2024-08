Dans son dernier clip “Tèmèkha Borè”, rendu public depuis le 17 août 2024, Fish Killa dévoile une vision moderne de l’amour et de la fidélité, avec une déclaration poignante à l’égard de sa partenaire. Le rappeur, connu pour son style audacieux, adopte une approche plus intimiste et sincère dans ce morceau.

Les paroles du titre témoignent d’une promesse de loyauté et de dévotion : “Ne craint rien Chérie, je suis à toi. Si tu ne veux pas que j’aille ailleurs, que la sauce soit douce, si tu ne veux que j’aille dehors, que la maison soit douce. Comme ça, où que je serai, je ne penserai qu’à toi.” Dans ce clip qui a atteint plus de 14 000 vues et 2000 likes, Fish Killa y exprime son engagement total envers son amante, en affirmant que la douceur et la chaleur de leur relation sont essentielles pour lui.

Il chante également l’importance de l’éducation et des responsabilités dans une relation, affirmant : “Elle est bien éduquée et remplit ses obligations conjugales, c’est pourquoi je l’aime.” Avec “Tèmèkha Borè”, l’artiste explore une dimension plus personnelle et réfléchie, contrastant avec les thèmes souvent plus superficiels de ses précédents travaux. Le clip, visuellement captivant, amplifie ce message d’amour sincère et d’engagement durable.

Le clip ici