La diplomatie s’active toujours au Niger pour le rétablissement de l’ordre constitutionnel, après le putsch qui a renversé le régime du président Mohamed Bazoum. Une mission de l’ONU est à Niamey en ce moment même pour mener à bien les négociations.

Cette mission qui est arrivé hier vendredi a pu rencontrer les putschistes et poursuivra ses rendez-vous ce samedi.

Avec à sa tête le représentant spécial du secrétaire général pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel, cette délégation est accompagnée par la coordinatrice résidente du système de l’ONU au Niger, elle poursuit ses rendez-vous dans le pays ce samedi. Aucune personnalité de la Cédéao ou de l’Union africaine n’est aperçue avec ses émissaires onusiens.

La mission a été reçue à la primature par le premier ministre nommé par la junte entouré des ministres de la Défense et de l’Intérieur. Durant des heures d’échange, les putschistes du 26 juillet ont dénoncé et condamné les sanctions économiques « illégales et inhumaines » à leur encontre. Ils auraient dit aux visiteurs onusiens que « Bazoum va bien, qu’il est suivi et réapprovisionné ». Ils accusent les médias internationaux de répandre de fausses nouvelles à ce sujet. Rapporte une source nigérienne, au micro de Rfi.