Présidence de la CEDEAO : Bassirou Diomaye Faye accueille son élection « avec humilité » et salue la confiance de ses pairs

À l’issue du 69ᵉ sommet ordinaire de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), tenu ce dimanche 19 juillet 2026 à Freetown, en Sierra Leone, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a été désigné président en exercice de l’organisation régionale.

Réagissant à cette nomination, le chef de l’État sénégalais a exprimé sa gratitude et son engagement à porter cette responsabilité au service de l’unité et de la coopération entre les pays membres de la CEDEAO.

Dans un message publié sur sa page Facebook, Bassirou Diomaye Faye a déclaré : « C’est avec humilité que j’accueille la confiance placée en notre pays, appelé à assurer la présidence en exercice de la CEDEAO. »

Le président sénégalais a également remercié ses homologues pour cette marque de confiance, tout en saluant l’esprit de fraternité ayant marqué les travaux du sommet.

« Je remercie mes pairs, Chefs d’État et de Gouvernement, pour cette marque de confiance et pour l’esprit de fraternité qui a présidé à nos travaux », a-t-il écrit.

Dans son message, Bassirou Diomaye Faye a par ailleurs adressé ses félicitations au Général d’Armée Birame Diop, élu à la présidence de la Commission de la CEDEAO, en lui assurant de son soutien dans l’exercice de ses nouvelles fonctions.

« Je félicite le Général d’Armée Birame Diop, élu à la présidence de la Commission, et l’assure de tout mon soutien », a-t-il ajouté.

Cette prise de fonction intervient dans un contexte marqué par d’importants défis pour l’organisation régionale, notamment la consolidation de l’intégration économique, le renforcement de la stabilité politique et la recherche d’une plus grande cohésion entre les États membres.

Le président sénégalais a conclu son message par un appel à l’unité régionale :

« Vive la CEDEAO. Vive une Afrique de l’Ouest réconciliée et unie. »