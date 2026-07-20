Mali : une embuscade contre l’armée fait plus de 50 morts dans le nord du pays

Un convoi de l’armée malienne, accompagné de ses alliés russes et de miliciens pro-gouvernementaux, a été pris dans une embuscade meurtrière samedi 18 juillet dans le nord du Mali. Selon les informations rapportées par RFI, cette attaque, attribuée aux indépendantistes du Front de libération de l’Azawad (FLA) et à des groupes jihadistes affiliés à al-Qaïda, figure parmi les plus lourdes pertes enregistrées par l’armée malienne ces dernières années.

D’après un bilan communiqué dimanche 19 juillet, plus de 50 militaires auraient été tués au cours de l’attaque. Plusieurs véhicules du convoi ont également été détruits, tandis que du matériel militaire aurait été récupéré par les assaillants.

Le convoi, composé de soldats de l’armée régulière, de combattants russes et de miliciens favorables au pouvoir, revenait de la localité d’Anéfis et se dirigeait vers Gao, principale ville du nord du Mali. L’embuscade s’est produite entre la zone pastorale de Tabrichaat et la localité de Tarkint, où des échanges de tirs ont éclaté.

Selon RFI, les groupes armés indépendantistes et jihadistes, qui avaient tendu une embuscade au convoi, ont dans un premier temps pris leurs adversaires par surprise. Un appareil des forces loyalistes est ensuite intervenu pour tenter de riposter, mais les conditions météorologiques difficiles auraient empêché un ciblage précis des positions ennemies.

Des sources locales et militaires citées par RFI évoquent un « bilan provisoire […] très lourd », avec « plus de 50 militaires tués » ainsi qu’« au moins 24 prisonniers ». Un élu local du Nord, proche des autorités de transition, a confirmé ces chiffres dimanche 19 juillet. Plusieurs véhicules auraient été incendiés et une partie de l’équipement militaire aurait été détruite ou saisie par les groupes armés.

De son côté, l’état-major de l’armée malienne a confirmé l’attaque dans un communiqué. « Un convoi de l’armée malienne est tombé dans une embuscade », a reconnu la hiérarchie militaire, précisant que « la riposte est en cours ».

À ce stade, aucune communication officielle des autorités maliennes n’a encore été publiée concernant cette embuscade.