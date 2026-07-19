Premier sommet après la suspension : Mamadi Doumbouya appelle la CEDEAO à tourner la page des sanctions

Le président de la République, le Général Mamadi Doumbouya, a pris part, ce dimanche 19 juillet 2026, à la cérémonie d’ouverture du 69ᵉ Sommet ordinaire de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), organisé à Freetown, en Sierra Leone.

À cette occasion, le chef de l’État guinéen a rappelé les idéaux qui ont présidé à la création de l’organisation régionale le 28 mai 1975, insistant sur sa vocation première.

« Lorsque les 15 pères fondateurs de la CEDEAO se sont réunis au Nigeria le 28 mai 1975, leur objectif était clair : bâtir un espace économique et commercial intégré. Face aux grands ensembles qui dominaient le monde, il s’agissait de créer un vaste marché commun ouest-africain, au service du développement et de la paix. Car là où il y a le développement économique, il y a la paix », a déclaré le président Mamadi Doumbouya.

Le président guinéen a également plaidé pour une approche plus conciliatrice dans la gestion des crises au sein de l’organisation, estimant que les sanctions ne constituent pas une réponse appropriée.

« Les sanctions ne sont pas la solution. Notre sous-région a trop souvent choisi la sanction comme premier réflexe, alors qu’elle devrait être le dernier recours. L’expérience nous enseigne qu’elles frappent d’abord les populations : les enfants dans les écoles, les femmes sur les marchés, les hommes dans les champs et les ateliers. Elles privent les hôpitaux de médicaments essentiels, raréfient les produits de première nécessité et favorisent les trafics en tout genre. En définitive, ce sont les filles et les fils de notre terre qui en paient le prix », a-t-il affirmé.

Cette déclaration intervient dans un contexte particulier pour la Guinée, qui a récemment retrouvé sa place au sein de la CEDEAO après une période de suspension consécutive au coup d’État du 5 septembre 2021, ayant conduit au renversement de l’ancien régime.