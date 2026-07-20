Mondial 2026 : l’Espagne décroche sa deuxième étoile et règne sur le monde

Les rideaux de la 23e édition de la Coupe du monde sont tombés ce dimanche 19 juillet 2026. Au terme de quatre semaines de compétition, l’Espagne a décroché sa deuxième étoile en s’imposant face à l’Argentine (1-0, a.p.) en finale, disputée au MetLife Stadium, dans le New Jersey, aux États-Unis.

Lancée le 11 juin dernier au Mexique, la Coupe du monde 2026 a connu son épilogue ce dimanche aux États-Unis. Une finale qui a consacré la Roja, sacrée championne du monde pour la deuxième fois de son histoire, seize ans après son premier sacre en Afrique du Sud.

L’Espagne a fait la différence en prolongation

Il a fallu attendre les prolongations pour voir les deux finalistes se départager. Après un score nul et vierge au terme du temps réglementaire, l’Espagne a fini par faire plier l’Argentine grâce à une domination constante.

Réduite à dix après l’expulsion d’Enzo Fernández dans le temps additionnel de la seconde période (90e+3), l’Albiceleste a longtemps résisté sous les assauts espagnols. Multipliant les occasions, les hommes de Luis de la Fuente se sont toutefois heurtés à un Emiliano Martínez impérial, auteur de plusieurs arrêts décisifs.

Mais au retour de la prolongation, le dernier rempart argentin a fini par céder. À la 106e minute, Ferran Torres a conclu une superbe action collective d’une reprise victorieuse, sur un service précis de Nico Williams, inscrivant ainsi l’unique but de la rencontre.

Grâce à ce succès, l’Espagne remporte sa deuxième Coupe du monde après son sacre de 2010 et rejoint la France ainsi que l’Uruguay au palmarès des nations doubles championnes du monde.

La Roja domine également les récompenses individuelles

Championne du monde, l’Espagne a également raflé la majorité des distinctions individuelles. Son capitaine Rodri a été élu meilleur joueur du tournoi, tandis que le gardien Unai Simón a reçu le trophée du meilleur gardien après n’avoir encaissé qu’un seul but durant la compétition. Âgé de seulement 19 ans, le défenseur Pau Cubarsí a, lui, été désigné meilleur jeune joueur du Mondial.

Le Soulier d’or revient au Français Kylian Mbappé. Auteur de 10 buts en 8 rencontres, l’attaquant des Bleus devient également le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde avec un total de 22 réalisations.

Cap sur le Mondial 2030

La prochaine édition de la Coupe du monde revêtira un caractère historique puisqu’elle célébrera le centenaire de la compétition, cent ans après la première édition organisée en Uruguay en 1930. Le tournoi sera principalement organisé par l’Espagne, le Portugal et le Maroc, avec des rencontres inaugurales prévues en Uruguay, en Argentine et au Paraguay.