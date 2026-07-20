Effondrement à Démoudoula : fin des recherches, le bilan s’élève à 16 victimes dont 8 morts

Le ministère de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire a annoncé, dimanche 19 juillet 2026, la fin des opérations de recherche et de fouilles engagées après l’effondrement de deux immeubles survenu dans la nuit du jeudi 16 au vendredi 17 juillet, au quartier Démoudoula, dans la commune de Ratoma.

Selon un communiqué officiel cité par Guinéenews, les équipes de secours ont achevé leurs interventions sur le site du sinistre. Le bilan définitif fait état de 16 victimes, dont 8 décès et 8 personnes retrouvées vivantes. Plusieurs rescapés bénéficient encore d’une prise en charge médicale dans des structures sanitaires.

Le drame s’est produit après l’effondrement d’un immeuble de type R+9 en cours de construction. La chute de ce bâtiment a entraîné celle d’un immeuble voisin de type R+2, provoquant d’importants dégâts et mobilisant plusieurs équipes de secours sur les lieux.