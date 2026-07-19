Mamadou Alpha Souaré, député de Mali : « Je proposerai une loi pour l’électrification de toutes les sous-préfectures »

Les 147 députés de la 10ᵉ législature de l’Assemblée nationale ont officiellement pris fonction ce vendredi 17 juillet 2026. Parmi eux figure le député uninominal de la préfecture de Mali, l’honorable Mamadou Alpha Souaré, qui mesure déjà l’ampleur de la mission qui l’attend.

Pour ce premier mandat parlementaire, l’élu affirme vouloir être à la hauteur des attentes de ses électeurs et contribuer au développement de sa circonscription ainsi que de l’ensemble du pays. « C’est une première pour moi. C’est une occasion de représenter dignement la population de Mali et de la Guinée de façon générale. C’est un grand défi à relever, mais aussi une opportunité de servir la nation et la population de Mali », a-t-il déclaré.

Le nouveau député identifie les infrastructures routières et le secteur de l’éducation parmi les principaux chantiers à engager. Selon lui, l’amélioration des routes reliant les différentes sous-préfectures constitue un levier essentiel pour le développement local.

Dans cette perspective, Mamadou Alpha Souaré ambitionne d’intégrer la Commission des infrastructures, des transports, de l’énergie et de l’hydraulique de l’Assemblée nationale, un choix qu’il juge en adéquation avec les besoins de sa circonscription. « J’ai déjà ciblé la Commission des infrastructures, des transports, de l’énergie et de l’hydraulique. Elle couvre les secteurs essentiels pour la population de Mali », a-t-il expliqué.

L’une des principales ambitions du parlementaire concerne l’accès à l’électricité dans toutes les sous-préfectures de la préfecture de Mali. Il annonce son intention de porter une proposition de loi visant à mieux exploiter les capacités énergétiques disponibles. « Je compte proposer une loi afin que toutes les sous-préfectures bénéficient de l’électricité produite à Mali. Aujourd’hui, nous n’exploitons qu’environ 1 MW sur les 50 MW disponibles, soit à peine 1 % de notre potentiel. C’est un grand défi que nous devons relever », a-t-il souligné.

Le député entend ainsi promouvoir des initiatives permettant une meilleure distribution de cette énergie au profit des populations.

Interrogé sur l’élection du président de l’Assemblée nationale, Mamadou Alpha Souaré a salué les réalisations de celui-ci depuis son passage à la tête du Conseil national de la transition (CNT). « Au regard des efforts qu’il a fournis et des réalisations accomplies à la tête du CNT, je pense que c’était la meilleure manière pour les députés de le remercier et de l’honorer, afin qu’il poursuive les grands chantiers engagés pour la nation », a-t-il affirmé.

Le député rappelle que la préfecture de Mali connaît déjà des avancées notables en matière d’infrastructures. La commune urbaine bénéficie désormais d’une alimentation électrique continue, grâce à l’extension du réseau de l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie (OMVG). Par ailleurs, le centre-ville fait actuellement l’objet d’un important projet de bitumage de ses voiries urbaines, des investissements qui, selon lui, doivent être consolidés et étendus à l’ensemble de la préfecture.