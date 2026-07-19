Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye élu à la tête de la CEDEAO

La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a tenu son 69ᵉ sommet ordinaire, ce dimanche 19 juillet 2026, à Freetown, en Sierra Leone.

À l’issue des travaux, les chefs d’État et de gouvernement ont porté à la présidence en exercice de l’organisation le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye. Il succède ainsi au président sierra-léonais, Julius Maada Bio, qui occupait cette fonction depuis un an.

Cédant officiellement la présidence de l’organisation régionale à son homologue sénégalais, Julius Maada Bio a salué cette transition en ces termes : « Après avoir accompli mon mandat obligatoire de un an en tant que président de la Cedeao, je suis ravi de transmettre le manteau de leadership à mon frère cadet, Son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Président de la République du Sénégal. Diriger notre communauté à travers de tels moments déterminants a été un privilège profond. Alors que je remets cette responsabilité, je souhaite à l’avenir le président le meilleur », a déclaré Maada Bio.