Assemblée nationale : Ben Youssouf Keïta espère « ni règlements de comptes, ni blocages stériles »

Ancien député de la 8ᵉ législature, Dr Ben Youssouf Keïta a réagi à l’installation de la 10ᵉ législature de l’Assemblée nationale, première de la Ve République. S’il salue le retour à l’ordre constitutionnel et la nouvelle configuration parlementaire, il exprime surtout le souhait de voir l’hémicycle devenir un espace de débats constructifs, à l’abri des règlements de comptes et des blocages politiques.

Dans sa communication, l’ancien parlementaire a d’abord félicité les nouveaux députés, tout en leur souhaitant plein succès dans l’exercice de leur mandat. Il a souligné que l’installation de cette nouvelle Assemblée marque une étape décisive pour le pays.

« L’installation de la 10ᵉ législature met ainsi fin à la transition et consacre le retour définitif à l’ordre constitutionnel en Guinée », a-t-il déclaré.

Abordant la composition de la nouvelle Assemblée nationale, Dr Ben Youssouf Keïta estime qu’un président démocratiquement élu doit pouvoir compter sur une majorité parlementaire pour mettre en œuvre son programme.

« Tout président démocratiquement élu a besoin d’une Assemblée solide, dotée d’une majorité confortable, pour accompagner la mise en œuvre de son projet de société. Sur les 147 députés, 127, soit 90 %, appartiennent au mouvement GMD, qui ne tardera certainement pas à devenir le parti présidentiel. C’est une nécessité. Le président Mamadi Doumbouya a donc les coudées franches pour développer la Guinée », a-t-il affirmé.

Toutefois, l’ancien député appelle les élus à rester concentrés sur leur mission.

« Tout ce que l’on demande aux députés, c’est d’être à la hauteur de la confiance placée en eux par le peuple de Guinée, de se faire l’écho des aspirations de la population, de voter de bonnes lois et de contrôler l’action du gouvernement », a-t-il insisté.

Évoquant le président de l’Assemblée nationale, Dr Dansa Kourouma, Ben Youssouf Keïta mise sur son expérience pour conduire les travaux parlementaires.

« Le président Dr Dansa est crédité d’une grande expérience parlementaire et il est un fin connaisseur de la société guinéenne. Je suis convaincu que, sous sa présidence, l’Assemblée nationale sera le temple des débats civilisés et intellectuels, et non un lieu d’empoignades inutiles. Il n’y aura ni règlements de comptes ni blocages stériles de l’action du gouvernement », a-t-il assuré.

Enfin, Dr Ben Youssouf Keïta invite les députés à se préparer avec rigueur aux débats parlementaires.

« Voilà pourquoi les députés doivent être à la hauteur de leur mission et maîtriser les sujets qui leur sont soumis. Ils doivent lire attentivement tous les documents et dossiers mis à leur disposition afin de débattre de manière éclairée avec les ministres sectoriels et leurs équipes techniques. C’est l’exercice d’une mission constitutionnelle à laquelle ils devront pleinement se consacrer », a-t-il déclaré.

Avant de conclure : « Le patriotisme, l’honnêteté et la transparence sont les clés d’une collaboration saine et efficace entre les institutions. »