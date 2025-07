Lors de l’assemblée générale de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG), tenue ce samedi 19 juillet 2025, le vice-président du parti, Fodé Oussou Fofana, a livré un discours tranchant à l’encontre de ceux qu’il considère comme des opportunistes politiques. Selon lui, certains anciens militants tentent encore de capitaliser sur leur appartenance passée à l’UFDG pour intégrer l’appareil gouvernemental.

S’adressant aux militants rassemblés, M. Fofana a dénoncé une stratégie bien rodée, selon lui, et connue de tous : ” Nous avons connu au temps d’Alpha Condé une situation. Tous ceux qui voulaient des postes de responsabilité, leur stratégie était simple : insulter l’UFDG, insulter le président Cellou Dalein, se dire ancien membre du parti, prétendre l’avoir quitté, tout cela uniquement pour obtenir des postes de responsabilité”, a-t-il fustigé.

Il estime que cette méthode perdure, malgré l’évolution du contexte politique : ” Ces derniers sont partis, mais la stratégie reste la même. Pour devenir ministre, il faut démissionner de l’UFDG, déclarer qu’on ne soutient plus Cellou, qu’on n’aime plus l’UFDG”, a-t-il regretté.

Rappelant que l’UFDG est une formation démocratique et structurée, il appelle à la clarté et à la loyauté, tant pour ceux qui restent que pour ceux qui choisissent de partir : ” Ceux qui souhaitent y rester doivent en respecter les règles. Et pour ceux qui le quittent dans l’espoir d’être ministres, qu’ils trouvent d’autres arguments et ne disent pas simplement “je suis de l’UFDG” pour obtenir un poste, cela ne marche plus. Si vous avez un CV, un diplôme, des compétences, mettez-les en avant. L’UFDG est un parti national, structuré, avec une base militante solide et des responsables engagés”, a-t-il martelé.

Fodé Oussou Fofana a aussi salué ceux qui, en cas de désaccord, préfèrent recourir aux mécanismes légaux : ” Lorsqu’on est exclu de l’UFDG et qu’on n’est pas d’accord, on saisit la justice. Et ceux qui le font méritent le respect”, a-t-il souligné.

Il a par ailleurs dénoncé l’attitude équivoque de certains anciens cadres, accusés de jouer sur les deux tableaux : ” Ce que je ne comprends pas, c’est le comportement de certains qui jouent double jeu : un pied dedans, un pied dehors. Ils font semblant d’avoir quitté le parti, tout en essayant d’y revenir ou de s’en réclamer.”

Le vice-président de l’UFDG a appelé à la cohérence : ” Si vous n’êtes plus de l’UFDG, et que vous en êtes convaincu, alors démissionnez ouvertement. Assumez votre choix. Personne n’a jamais réussi à détruire l’UFDG par ces manœuvres”, a-t-il conclu.