Le mois de juin, période dédiée aux enfants, a été consacrée aux activités de sensibilisation pour la promotion de leurs droits, par le club “Raby et les enfants”. Dans la poursuite de ses actions, cette structure a clôturé ces activités ce samedi 17 juillet 2021, à travers des surprises dans une ferveur de fête en présence des parents et des représentants d’institutions nationales et internationales.

Plusieurs activités ont été organisées pendant le mois de l’enfant afin d’apporter la contribution de l’ONG dans le cadre de la promotion et de la protection de l’enfant. L’occasion a été également saisie par le club pour poser des actes concrets en faveur des enfants à travers une campagne d’activités dénommée “Tous pour les droits des enfants”.

«L’objectif était de ramener la question des enfants au centre des préoccupations. Ensuite, nous avons effectué une série de rencontre avec des personnalités d’institutions internationales en fonction des futurs choix de carrière et en vue de s’inspirer et avoir le chemin», a précisé la présidente du club “Raby et les enfants”, Rabiatou Diallo.

Grâce à cette structure créée par une jeune journaliste, pour la promotion du droit à la participation des prises de décisions qui concerne le bien-être des enfants, Mariam Sampil, membre, a bénéficié des formations de qualités relatives aux droits des enfants et le devoirs des parents envers eux. «Chers amis, je vous invite à être membres du club Raby et les enfants…», a-t-elle invité.

Vu l’importance des actions posées par ce club, pour les enfants, monsieur Patrice Vahard, représentant du haut commissariat des nations unies aux droits de l’homme en Guinée a annoncé le soutien et l’engagement de son institution à l’accompagner dans ces activités sur le terrain.