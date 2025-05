La capitale guinéenne accueille depuis ce lundi 19 mai 2025 la 42e session ordinaire du Conseil des ministres du Conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur (CAMES). Cette session réunit les experts des 15 pays membres participant à cette importante instance de gouvernance académique régionale.

Avant d’entamer son propos à cette cérémonie, le secrétaire général du CAMES, professeur Souleymane Konaté a d’abord tenu à exprimer sa gratitude aux autorités guinéennes pour leur soutien constant à cette organisation.

“Ce soutien se manifeste notamment par l’accueil en Guinée des activités statutaires majeures du CAMES”, a-t-il déclaré, tout en rappelant la mission du CAMES.

“Le Conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur (CAMES) est une institution interétatique créée en 1968 à Niamey, au Niger, dans l’objectif de renforcer la solidarité scientifique entre les États nouvellement indépendants. Aujourd’hui, le CAMES regroupe 19 pays répartis en quatre grandes régions : l’Afrique de l’Ouest, l’Afrique centrale, la région des Grands Lacs et l’océan Indien. C’est une institution unique en son genre. Elle fédère plus de 17 000 enseignants-chercheurs inscrits sur sa plateforme et organise environ 3 000 évaluations scientifiques chaque année. Les Africains doivent en être fiers, et la Guinée en donne aujourd’hui un exemple éclatant.”

Revenant sur l’objet de la rencontre qui se tient à Conakry, Souleymane Konaté a précisé que la session se déroule sur cinq jours. Les deux premiers sont consacrés aux travaux du comité d’experts, composé de 30 spécialistes issus de 15 pays. Ces experts sont chargés d’analyser le bilan 2024 du Secrétariat général et de formuler des propositions concrètes pour l’année à venir.

“Ensuite, une journée intermédiaire sera dédiée aux échanges avec une vingtaine de partenaires techniques et financiers présents à Conakry, avant la tenue du Conseil de l’Ordre académique du Parlement international du CAMES, qui examinera les candidatures à des distinctions académiques.

Enfin, les ministres se réuniront pendant deux jours pour valider les orientations stratégiques de notre institution pour l’année à venir”, a-t-il ajouté.

Dans son allocution d’ouverture, le ministre Alpha Bacar Barry a salué l’engagement des experts réunis pour cette session :

“Chers membres du comité d’experts du CAMES, votre présence à cette 42e session témoigne de l’intérêt que vous portez au rayonnement de notre organisation panafricaine. Vos travaux permettront aux ministres en charge de l’enseignement supérieur d’approuver les résultats obtenus et de définir les grandes orientations des années à venir.”

Le ministre a également souligné l’importance du CAMES dans le développement de l’enseignement supérieur en Afrique :

“À travers ses programmes, le CAMES contribue significativement au progrès académique sur le continent, notamment via les comités consultatifs interafricains et les concours d’agrégation. Je rappelle que Conakry a récemment accueilli un grand concours d’agrégation, et aujourd’hui, nous avons l’honneur de recevoir à nouveau le comité d’experts, ainsi que mes homologues ministres. Cela reflète notre ambition de faire de Conakry une capitale scientifique dynamique.”

Alpha Bacar Barry a par ailleurs insisté sur les enjeux de gouvernance et de partenariat. Selon lui, le bon fonctionnement du CAMES repose sur les analyses rigoureuses des experts.

“La qualité de notre enseignement supérieur dépend de la qualification de notre personnel académique, de la pertinence des programmes, de la vitalité des échanges interuniversitaires et de la solidité de nos partenariats”, a-t-il conclu.