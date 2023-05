La Fondation United Bank For Africa (UBA) a procédé ce vendredi 19 mai 2023 à la remise des prix aux lauréats de la troisième édition du concours national de la dissertation.

Pour les organisateurs de cet événement national, qui vise à promouvoir chez les élèves guinéens la culture de la lecture et de la dissertation, cette édition est particulière par rapport aux deux éditions antérieures. Plus de 3000 candidats ont pris part à ce concours. Autour du sujet : “L’année dernière, les résultats des différents examens nationaux ont été catastrophiques avec un faible taux de réussite. Quel constat faites-vous de cette situation ? En tant qu’élève, quelles solutions proposez-vous pour améliorer le niveau des élèves guinéens ?”, seuls 12 élèves du collège et du lycée ont été retenus par les membres du jury, composés d’éminents professeurs de lettres, évoluant dans les universités du pays.

“Après avoir terminé la première correction, nous avons sélectionné plus de 1000 copies. Nous avons procédé à une seconde évaluation le même jour et les résultats ont été rendus immédiatement. Ensuite, nous avons procédé à une troisième évaluation, à l’issue de laquelle 12 personnes ont été retenues. Ce sont ces élèves qui ont réellement mérité leur place, car ils ont réalisé les meilleurs devoirs”, a déclaré le président du jury, le professeur Mathias Cherif, vice-doyen chargé de la recherche à la Faculté des lettres et des sciences du langage à l’UGLCS.

Ces 12 élèves ont chacun reçu un ordinateur portable. Trois filles ont été couronnées lors de cette 3e édition. En plus de l’ordinateur que chacune d’elle a reçu, elles ont reçu une bourse d’études de 10 millions GNF chacune. Les deux écoles qui ont fourni un grand nombre de candidats ont également reçu des matériels didactiques d’une valeur de 2 millions de francs guinéens chacune.

“Nous avons ainsi enregistré plus de trois mille candidats, ce qui est vraiment encourageant. Nous appelons tous les établissements à y participer, que nous en ayons dix mille, quinze mille ou plus, UBA est prêt à financer”, a déclaré le Directeur général de UBA.

De son côté, le ministre de l’Enseignement préuniversitaire et de l’Alphabétisation, Guillaume Hawing, a félicité les organisateurs : “Aujourd’hui, j’assiste à une cérémonie qui magnifie le mérite, qui encourage l’émulation. UBA est dans l’esprit de la refondation, du changement, et nous ne pouvons que les accompagner. Aujourd’hui, les élèves ont compris que seul le mérite paie, les pratiques d’hier ne passeront plus. Nous sommes fiers de vous et nous vous félicitons.”

En plus de la Guinée, United Bank For Africa organise chaque année des concours similaires dans 19 autres pays africains.